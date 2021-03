Carlino – Skorupski, un’altra serata con i guantoni e il mercato si muove

Dopo lo stop di un mese, a cavallo tra metà dicembre e gennaio, Lukasz Skorupski si è trasformato in un numero uno assoluto.

Se in passato il portiere polacco è stato spesso accusato di non portare punti alla causa, da gennaio in poi è diventato valore aggiunto. E oggi servirà un’altra grande prestazione per avere la meglio su un Cagliari che cerca disperatamente punti salvezza. Una serata di grazia sullo stile di quella con la Lazio: perché il rigore parato a Immobile è la giocata che ha dato la prima svolta al match. E’ pure il secondo penalty consecutivo neutralizzato, dopo quello a Ibrahimovic con il Milan. Ora Skorupski, dopo aver riconquistato Bologna, vuole conquistare la sua Nazionale, complice l’arrivo sulla panchina polacca di Paulo Sousa. Szczesny è intoccabile, Fabianski, Dragowski e Skorupski si giocano due maglie. Da gennaio, il numero 28 rossoblù è il portiere che ha compiuto più parate (43) in serie A. La crescita di Lukasz non è però passata inosservata. In Inghilterra il suo nome è stato accostato alla Premier League, in primis al West Ham, ma pure Crystal Palace, Brighton, Wolverhampton e Aston Villa potrebbero cambiare portieri.