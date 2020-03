Carlino – Skorupski sotto esame: Bologna-Juve sarà la prova del 9

Aldilà di quello che accadrà da qui in avanti, la stagione del Bologna sarà valutata in maniera estremamente positiva. Quello che è successo in estate ha inevitabilmente influenzato società, giocatori e tifosi, ma nonostante tutto i rossoblu sono in piena corsa per chiudere nella colonna di sinistra della classifica. Se tutto va bene, l’anno prossimo si potrebbe addirittura cominciare a parlare di Europa. Ecco quindi che il Bologna dovrà fare delle scelte importanti in estate. Tra queste, c’è di certo da capire che cosa Mihajlovic vorrà fare con Lucasz Skorupski. Il portiere polacco subisce gol da 21 partite consecutive, e venerdì sera al Dall’Ara contro la Juventus rischia di segnare il record nella storia del club: nella stagione 1955/56 il Bologna si fermò proprio alla 22^ gara, stoppando sullo 0-0 la Fiorentina.

Skorupski è un portiere che garantisce buone parate e qualche salvataggio decisivo, ma spesso è molto incerto nelle uscite e soprattutto è una vera e propria incognita con i piedi: il fraseggio e l’impostazione dalle retrovie non sono assolutamente la specialità della casa. Arrivato nell’estate del 2018 dalla Roma, l’estremo difensore ha firmato con gli emiliani fino al giugno del 2023: nei mesi a venire il club dovrà pensarci bene. 42 gol incassati in 26 gare non sono pochi (il peggior passivo da quando la Serie A è a 20 squadre), sebbene il gioco del tecnico serbo non lo aiuti affatto: Skorupski deve spesso fronteggiare molteplici attacchi degli avversari, ma quasi mai è riuscito a portare da solo punti alla causa. Il dubbio è che il classe 1991 non sia all’altezza per un Bologna che vuole puntare ad andare oltre i confini nazionali. Venerdì sera contro la Juventus sarà per lui la prova del 9.

Fonte: “Carlino”