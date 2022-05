Carlino, Sinisa verso il ritorno alla normalità

Il punto del carlino

Il tecnico proverà ad allungare la striscia dei 10 punti in 6 partite che il suo Bologna gli ha regalato mentre era in ospedale. Dopo essere tornato ad allenare, l’ultimo passo di Sinisa per tornare quello di prima, sarà quello di tornare in panchina. Se le condizioni fisiche glielo permetteranno potrebbe già essere presente a Venezia, possibile ma non scontato. Sul piano degli obiettivi c’è un decimo posto da raggiungere, sempre più possibile ma anche complicato. Più semplice battere i 47 punti che lo stesso Mihajlovic raggiunse nel 2019/2020, curiosamente la stagione in cui il Mister dovette fronteggiare per la prima volta la leucemia. Per tenersi stretto il Bologna dovrà far correre la squadra fino al 22 maggio. Anche De Leo ha dichiarato: “Questo gruppo ha un futuro”, elogiando non solo i valori tecnici e morali del ‘Bologna United’, scrive il Carlino, ma lanciando anche un messaggio al club: noi ci siamo e vogliamo continuare ad esserci.