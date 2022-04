Carlino – Sinisa e Arianna insieme

Arianna Rapaccioni, moglie di Sinisa Mihajlovic, ieri ha voluto immortalare per la prima volta la vita del marito in ospedale, impegnato nella lotta contro la leucemia. Il tecnico rossoblù è ricoverato all’Istituto Seràgnoli del Sant’Orsola...

Arianna Rapaccioni, moglie di Sinisa Mihajlovic, ieri ha voluto immortalare per la prima volta la vita del marito in ospedale, impegnato nella lotta contro la leucemia. Il tecnico rossoblù è ricoverato all’Istituto Seràgnoli del Sant’Orsola dallo scorso 29 marzo, dove si è sottoposto a un secondo ciclo di terapie per fermare sul nascere i segnali di una recidiva della leucemia. “Bisogna essere duri senza mai perdere la tenerezza”, ha scritto la moglie su Instagram prendendo in prestito una frase di Che Guevara.