Sindaco di Ravenna: “Pronti a ospitare il Bologna, no a progetto transitorio”

Michele De Pascale, sindaco di Ravenna, intervistato dal Resto Del Carlino, riguardo la possibilità che il Bologna possa traslocare durante i lavori del Dall’Ara: “Posso ribadire, in epoca post-Covid, ciò che ho dichiarato a Fenucci in era pre-Covid: Ravenna è interessata a un rapporto strategico con la città di Bologna. C’è la nostra disponibilità a ragionare sull’investimento. Di più, ci interessa a un patto: che non sia un progetto mordi e fuggi, legato a ospitare i rossoblù nei 15-18 mesi in cui il Dall’Ara non sarà disponibile. La città non ha mai vissuto la Serie A, le città sono legate e le tifoserie gemellate. Insomma, presupposti per lavorare insieme ci sono tutti”.

Il sindaco di Ravenna ha anche parlato della possibilità di collaborazioni sportive tra le due società, partendo dal settore giovanile, con alcuni camp estivi per esempio. Nei prossimi mesi i colloqui continueranno e potrebbero portare alla fumata bianca dei rossoblu al Bruno Benelli di Ravenna durante i lavori al Renato Dall’Ara.