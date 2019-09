Carlino – Si sta per chiudere il capitolo cessioni

Per l’ultimo giorno di mercato la dirigenza del Bologna sarà a Milano, ma molto probabilmente il fronte più caldo sarà quello riguardante le cessioni. Mancano gli ultimi esuberi da piazzare, ma i restanti nodi si stanno sciogliendo. E’ praticamente fatta per il ritorno di Falcinelli al Perugia, l’attaccante, data la mancanza di proposte dalla Serie A, alla fine si è convinto della scelta di scendere nella serie cadetta, il Bologna comunque contribuirà all’ingaggio del giocatore dato che 900.000 mila euro a stagione è una cifra fuori mercato per la Serie B. Crisetig invece avrà tutta la libertà di scegliere la sua prossima squadra: si va verso la risoluzione del contratto, sul centrocampista comunque sono forti Cosenza e Bari.

Ritorno in Serie B anche per Kingsley, non una bocciatura certamente, ma allenatore e staff hanno ritenuto sufficiente il numero di centrocampisti e hanno constatato che il giovane nigeriano non avrebbe avuto lo spazio necessario per continuare il suo percorso di crescita: si accaserà in prestito alla Cremonese. Infine c’è Paz, ma non ci sono richieste per il centrale argentino, il Bologna guarda al sudamerica per tentare di trovare un’acquirente, ma chissà, magari dall’ultimo giorno di mercato potrebbe arrivare anche una proposta dall’Italia. Lo riporta Il Resto del Carlino.