Carlino – Sfortuna Bonifazi: lombalgia

Due problemi per Thiago Motta in vista del match con l'Udinese.

Se in attacco c'è da valutare Joshua Zirkzee, caviglia gonfia dopo la nazionale, con Arnautovic fuori, in difesa ieri non si è allenato Kevin Bonifazi. Il difensore era stato testato nei giorni precedenti dal tecnico anche con chance di giocare titolare contro la sua ex squadra, ma una lombalgia lo ha fermato e ieri non si è allenato. Da capire se già da domani, alla ripresa degli allenamenti, potrà rientrare in gruppo, altrimenti toccherà ancora alla coppia Lucumi-Soumaoro, con Posch a destra e Lykogiannis a sinistra visto l'infortunio di Cambiaso.