Carlino – Setti: “Verona piazza difficile. Bologna? Non posso regalare punti”

Domenica sera inizia il campionato del Bologna. I rossoblu esordiranno a Verona contro l’Hellas alle ore 20.45. Ai microfoni del “Carlino” ha analizzato il match Maurizio Setti, attuale proprietario dell’Hellas Verona ma anche ex vicepresidente del Bologna dal 2010 al 2012 sotto la gestione Guaraldi.

“Bologna è stata una palestra che in due anni mi ha insegnato tantissimo. Guaraldi? Ogni tanto lo risento, ridiamo e scherziamo sui vecchi tempi: ci avevano offerto Sansone e Verratti per un milione e mezzo di euro, ma era impossibile comprare all’epoca con 54 milioni di debiti. Mihajlovic? Mi dispiace tantissimo per lui. Lo conosco bene, ed il club ha fatto benissimo a riconfermarlo: scegliere un altro allenatore sarebbe stato più facile, ma hanno scelto di continuare a credere in lui. La squadra vuole puntare alla colonna di sinistra, ma sarà difficilissimo confermare il decimo posto dello scorso anno. I primi 6-7 post sono blindati: avere i soldi nel calcio aiuta, averne tanti aiuta ancora di più. Saputo? Ha fatto tanto per il Bologna, ed ora sta raccogliendo i suoi frutti dopo un percorso di crescita. A gennaio ha investito molto per giocatori e allenatore. Bigon? Con il Verona nel 2016 retrocesse, ma non si può giudicare un ds sulla base di una stagione: adesso è a Bologna da tre anni e sta facendo bene”.