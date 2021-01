Carlino – Serve il ritmo del primo Sinisa

Nella sua carriera Mihajlovic alla diciassettesima giornata non aveva mai raccolto così pochi punti come i 17 di oggi e tutte le volte in cui il serbo ha cominciato la stagione su una panchina di A i suoi bottini sono sempre stati più cospicui.

La prossima partita contro il Verona diventa fondamentale per la classifica perché poi il Bologna dovrà affrontare Juventus e Milan. Sinisa dovrà essere bravo a rivitalizzare un Bologna che col Genoa è apparso sgonfio, poco battagliero e ben lontano dal suo prototipo ideale di squadra. Le 12 gare del post lockdown della scorsa stagione più le 17 di questa fanno complessivamente 30 punti in 29 partite, gli stessi punti fatti nelle sole 17 partite di quella straordinaria cavalcata salvezza di due anni fa. A Mihajlovic, oggi, servirebbe esattamente quella squadra dotata di coraggio, spensieratezza, sfrontatezza e intensità agonistica.

Fonte: Carlino