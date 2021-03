Carlino – Semplici contro Mihajlovic, è sempre questione di salvezza

Il Cagliari di Giulini è sprofondato con Di Francesco che non è riuscito a invertire il trend negativo iniziato già con Maran nella passata stagione. Al suo posto è arrivato Semplici che ha il compito di rigenerare e salvare il club sardo dalla crisi e l’inizio a Crotone è stato promettente.

Leonardo Semplici di scalate se ne intende. Da allenatore condusse il Figline Valdarno dall’Eccellenza alla Prima Divisione Lega Pro con tre promozioni in quattro anni, tra il 2005 e il 2009. Con la Spal ha scritto la storia moderna del club estense con una doppia promozione in due anni e la serie A riconquistata nel 2017, 49 anni dopo l’ultima partecipazione. Contro il Bologna è stato capace di raccogliere diversi risultati positivi, ma non contro Mihajlovic. E allora domani ci sarà una nuova resa dei contri tra i due mister.

Fonte: Carlino