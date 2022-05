Carlino – Sartori pensa al ritorno di Adam Masina in rossoblù

Adam Masina potrebbe tornare al Bologna?

Non c’è nessuna trattativa ma il terzino probabilmente non rinnoverà anche se ha un altro anno di contratto, e anche dai social sembra che la sua avventura al Watford sia finita. L’agente di Masina ha avuto contatti con Sartori gli ultimi giorni, lo stesso che provò a portarlo alla Dea tra il 2017 e il 2018. Inoltre, a Bologna, sembra quasi scontata la cessione di Svanberg e Hickey.

Adam Masina conosce benissimo l’ambiente, lasciò Bologna nel 2018 quando come allenatore c’era Donadoni. Al Watford contratto quinquennale da circa un milione a stagione, dove conta 90 presenze (55 in Premier League). Due retrocessioni, una promozione e la titolarità con la nazionale marocchina con cui ha disputato l’ultima Coppa D’Africa. Ora Adam vorrebbe tornare in Italia, il Bologna cerca terzini e un primo contatto tra le due parti è avvenuto. Compito di Sartori tramutare l’idea in trattativa.