Carlino – Saputo, serata difficile da digerire. Adesso inizia un’estate “calda”

Il restyling del Dall'Ara, colloquio con l'allenatore: tre giorni impegnativi prima di lasciare l'Italia

Per il patron rossoblù, che non ripartirà almeno fino a mercoledì, però è già tempo di programmare la prossima stagione. Il colloquio con Mihajlovic doveva esserci oggi, ma il tecnico serbo ha fatto ritorno in famiglia a Roma e l'incontro potrebbe dunque slittare a domani. Il futuro di Sinisa è appesa al contratto di altri due anni, ma anche a una possibile chiamata da Lotito per sostituire Simone Inzaghi sulla panchina della Lazio, uno scenario improbabile ma non da escludere del tutto. Per Saputo questi giorni serviranno anche per accelerare sul fronte restyling del Dall'Ara. Nonostante incontri in programma con il Comune al momento non ce ne siano, il presidente canadese vorrà chiudere la questione stadio al più presto, sfruttando la permanenza sotto le Due Torri.