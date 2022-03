Saputo: “Deluso dai risultati. Mihajlovic? Vedremo”

Joey Saputo ha voluto far sentire la sua voce anche da oltreoceano per dimostrare e far sentire la sua presenza al Bologna, rompendo un muro di silenzio per cui più volte era stato criticato da tifosi e addetti ai lavori.

Si parte dai risultati, sottotono, in una intervista al Carlino: "Non sono contento, nel girone di andata abbiamo visto le nostre capacità e penso che ci sia tutto per fare bene, abbiamo messo allenatore e giocatori nelle migliori condizioni. Sono deluso, non siamo dove pensavamo di essere. Poi certo, la stagione non è finita"