Carlino – Saputo ha fretta Vuole chiudere la partita Thiago

Per il quotidiano il presidente Joey Saputo ha fretta di chiudere la partita relativa a Thiago Motta ma difficilmente derogherà dai paletti di bilancio ormai imposti da tempo e di cui ha parlato anche l'allenatore in conferenza stampa. Il presidente sarà in tribuna a Lecce ma prima dovrebbe esserci un altro incontro risolutore per il futuro dell'allenatore indipendentemente dall'ottavo posto. Anche perché la stagione chiude il 4 giugno e dopo un mese riparte con il primo ritrovo a Casteldebole in vista del ritiro. Martedì c'è stato il primo incontro con il tecnico, ma domani dovrebbe essercene un secondo in cui approfondire i programmi e le strategie per il 2024, consci del fatto che i sacrifici sull’altare dei bilanci saranno inevitabili. Come ha detto Fenucci: serviranno le idee di Sartori e Di Vaio. E allora chissà se Thiago avrà modo di sbottonarsi domani in conferenza con i giornalisti su fino a che punto è disposto a sposare un progetto confinato da paletti rigidi di bilancio.