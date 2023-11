Carlino – Saputo alla guida dei tremila. I tifosi in aiuto agli alluvionati

Esaurito il settore ospite in poche ore, la Fiorentina, su concessione della questura, ha potuto aprire ai residenti in Emilia Romagna l'acquisto dei tagliandi anche in tribuna laterale, poltronissima, tribuna d'onore e tribuna vip. Venduti un altro centinaio di biglietti a tifosi rossoblù oltre a quelli del settore ospiti. Totale di tremila persone. Poi la solidarietà. Il popolo emiliano conosce bene il dolore per un alluvione e si muoverà con sei pulmini in direzione di Campi Bisenzio per fornire beni di prima necessità alle popolazioni toscane colpite dalla recente alluvione. A dare man forte anche la Curva Fiesole che devolverà parte del ricavato della raccolta fondi per la maxi-coreografia chi, a Campi Bisenzio sta ancora spalando il fango.