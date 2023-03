Carlino – Sansone scalpita e ritrova l’Udinese, ultima sua vittima

Può scoccare l'ora Sansone, che in primavera sa sempre rifiorire: contro l'Udinese non è improbabile rivederlo dal primo minuto in campo. Sì, ha recuperato dall'infortunio, ma il complice più efficace per l'attaccante italiano è stata la sosta delle nazionali. Non convocato da Roberto Mancini, Gianluca ha avuto tutto il tempo possibile per far posare su di sé gli occhi attenti di Thiago Motta. Oltre ad oliare ancora meglio gli schemi tattici. In più, oltre alla siccità da goal di Barrow, per il gambiano sono stati concessi minuti importanti con la propria nazionale. Con Musa scarico e con uno Zirkzee molto probabilmente out così come Arnautovic, Sansone scalpita. Le prossime sedute di giovedì e venerdì dovrebbero sciogliere ogni dubbio.