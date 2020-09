Carlino – Sansone e Santander corrono, vogliono la riconferma

Non sono titolarissimi, Santander ha davanti Palacio e dal mercato dovrebbe arrivare una prima punta, Sansone ha invece lo scomodo Barrow, che Mihajlovic non sposterà dalla fascia. Ma entrambi stanno correndo e sudando a Pinzolo per guadagnarsi la riconferma.

Come riporta il Resto del Carlino, entrambi si sono messi in luce nelle due partitelle disputate a Pinzolo, per il ropero anche una doppietta lunedì, per Sansone un pregevole scavetto immortalato dalle telecamere di Bfc Tv. Il futuro è ancora incerto, ma i due si stanno dando da fare per mandare segnali chiari al mister che a distanza osserva.

