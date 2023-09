Carlino – Saelemaekers è in recupero, ma salta Verona

Lui vorrebbe giocare sul dolore e mantenere la promessa di una settimana fa quando disse 'sono ottimista, penso di esserci a Verona', ma lo staff medico e Thiago Motta non vogliono correre rischi: serve evitare una ricaduta e uno stop decisamente più lungo. La caviglia sinistra non è completamente guarita e per Saelemaerkers il rientro slitterà alla partita con il Napoli di domenica prossima. E' rientrato invece in gruppo Giovanni Fabbian che ha smaltito la botta al ginocchio che lo ha tenuto fuori per circa dieci giorni. Sarà convocabile ma difficilmente sarà titolare dal primo minuto. A centrocampo ci sono comunque ampie rotazioni dato che ieri Remo Freuler ha disputato il suo primo allenamento con il Bologna essendo arrivato a fine mercato per poi volare subito in nazionale.