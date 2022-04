Carlino – Sabatini in rotta con la Salernitana. I nomi caldi per il dopo Bigon

Il toto Ds

Manca un mese e mezzo alla fine della stagione e inizia a muoversi il mercato dei direttori sportivi. A Bologna, Bigon è sicuramente in discussione, come detto anche dal patron Saputo. Intanto, a Salerno, anche Walter Sabatini sembra sulla via del divorzio, in rotta con Iervolino: “La mia riconferma? Ci sono dirigenti che fanno interviste ipotizzando la tipologia dei calciatori che dovranno arrivare l’anno prossimo. Evidentemente la società sta facendo ipotesi. Poi due mesi fa avevo detto al presidente di rinnovare Djuric e non c’è ancora la firma e sto facendo una figuraccia”.