Carlino – Sabatini: “Di certo Sinisa non si abbatterà e supererà anche questa”

“Se conosco Sinisa adesso sarà un po’ contrariato, ma la prenderà come una specie di passatempo impegnativo…”. Queste le parole di Walter Sabatini nei confronti di Mihajlovic. I due hanno un’empatia spontanea dovuta anche...

Redazione TuttoBolognaWeb

"Se conosco Sinisa adesso sarà un po’ contrariato, ma la prenderà come una specie di passatempo impegnativo...". Queste le parole di Walter Sabatini nei confronti di Mihajlovic. I due hanno un’empatia spontanea dovuta anche al fatto che hanno collaborato nella stessa società per circa due anni e mezzo. Prima di arrivare a Casteldebole nell’estate 2019, anche Sabatini ha dovuto fronteggiare un tumore ai polmoni "che per molte settimane mi ha fatto stare più di là che di qua", come avrebbe poi raccontato l’ex uomo mercato rossoblù.

Fu proprio Sabatini, nel luglio 2019, a fare da portavoce del dolore: "Toccò a me e Di Vaio andare nell’albergo di Sinisa per comunicargli la certezza di quella diagnosi. Avrei voluto che quella porta dell’albergo non si aprisse mai, perché potenzialmente dovevo dire a un uomo di prepararsi a morire". Oggi Sinisa deve affrontare il secondo tempo di una sfida difficile, ma Sabatini non ha dubbi: "Ha già detto di voler guidare anche questa volta la squadra dall’ospedale e in questo dimostra di nuovo tutta la sua forza". E ancora Walter ieri al telefono: "Di certo Sinisa non si abbatterà".

Il direttore della Salernitana non manca mai di brillantezza dialettica: "Lui sa quanto è difficile sopravvivere alla tempesta, ma non poterne a fare a meno". Ieri Walter ha voluto ricordare, a modo suo, all’amico Mihajlovic che per lui il traguardo è nuovamente in salita, ma per nulla impossibile da raggiungere.