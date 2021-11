Carlino – Rizzoli: “Le polemiche ci saranno sempre. Mihajlovic? Grande rapporto”

1 di 4 L'esperienza in Ucraina

Rizzoli, ex arbitro di fama internazionale, dopo essere stato sostituito dal ruolo di disegnatore degli arbitri in Serie A, comincia una nuova fase della sua vita a Kiev, in qualità di responsabile degli arbitri della Federcalcio ucraina. Nella sua intervista al "Resto del Carlino", parla delle aspettative della sua nuova avventura, di Var, ma anche del Bologna e Virtus, squadre di cui è tifoso.