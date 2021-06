Carlino – Ritiro a Pinzolo: il via al raduno dipenderà dalle vaccinazioni

Confermata la sede ma ridefinite le date: per il raduno invece il club aspetta notizie dalle vaccinazioni

Confermata la sede del ritiro estivo che ospiterà i rossoblù per la preparazione in vista della prossima stagione. Sarà ancora la località di Pinzolo ad accogliere il Bologna, per il terzo anno consecutivo. Prossimamente saranno anche definite le amichevoli che disputerà la squadra in Val Rendena.

Sono state però ritoccate le date: non più dal 12 come inizialmente previsto, ma dal 14 al 24 luglio. 10 giorni in cui Sinisa Mihajlovic inizierà a lavorare sulla nuova squadra, augurandosi di avere a disposizione già qualche rinforzo di mercato. La data del ritrovo, invece, non è stata ancora fissata. Il club l'annuncerà qualche giorno prima, ma tutto è ancora in fase di definizione. Il Bologna si sta infatti informando presso le istituzioni calcistiche e politiche per capire se, come e quando vaccinare la rosa, in vista del ritiro e della prossima stagione, per cautelarsi dal covid.