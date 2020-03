Non solo cattive notizie in casa rossoblu, dopo diversi mesi di inattività vi è da segnalare infatti il recupero di Dijks che ieri si è allenato completamente insieme alla squadra.

Lo stop del campionato potrà sicuramente essere un’opportunità per cercare di recuperare al meglio in vista del tanto atteso ritorno in campo.

Fonte: Il resto del Carlino