Carlino – Quattro giorni per ridisegnare il Bologna

Ancora una manciata di giorni, quattro per la precisione, e il Bologna farà il suo esordio in campionato al Dall'Ara contro il Milan . Una sfida complicata, non solo per la caratura dell'avversario ma anche perchè i rossoblù non arrivano di certo a questo match al gran completo.

"Thiago è un tipo che non ha paura di nulla e figurarsi se lo spaventa dover fare i conti con un cantiere aperto da luglio", si legge su Il Resto del Carlino oggi in edicola. Le prime indicazioni di formazione che arrivano da Casteldebole parlano di una conferma di Zirkzee al centro dell'attacco, della probabilità di Lucumì di tornare titolare in difesa al fianco di Beukema, e dell'opzione Moro per sostituire il partente Schouten. E Ndoye? Il quotidiano la definisce un'opzione last minute, anche se i dubbi non sono ancora tutti fugati: "Thiago ha quattro giorni per pensarci".