Carlino – Quanto manca Mihajlovic a questo Bologna…

La prima uscita ufficiale in Austria è stata decisamente negativa per il Bologna, che è stato letteralmente divorato dal Colonia. Il risultato finale di 3-1 è anche stretto: i tedeschi hanno dominato sotto ogni aspetto nel primo tempo. Troppo timido e rinunciatario il Bologna, privo del suo vero condottiero. Senza Mihajlovic in panchina, i rossoblu sono sembrati spenti e spaventati, in balia delle avanzate tedesche. Che la sua assenza sarebbe pesata era ovvio fin da subito, ma forse non fino a questo punto.

Il Bologna è sceso in campo senza lo spirito battagliero tipico dell’allenatore serbo, e questa cosa non deve più succedere. Lo staff tecnico ci sta mettendo tutto l’impegno possibile, ma Mihajlovic è un’altra cosa. Il tecnico manca terribilmente a questi ragazzi, che devono anche affrontare le amichevoli estive contro le tedesche senza tutti i centrocampisti titolari. Qualcosa deve cambiare, già da domani pomeriggio contro lo Schalke 04. La gambe dei ragazzi rossoblu erano imballate, ma il primo elemento su cui lavorare fino al ritorno di Sinisa è la testa.

Fonte: Carlino