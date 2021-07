Carlino – Quando Bulgarelli fermò il Brasile di Pelè

Nel 1963 gli azzurri travolsero 3-0 i verdeoro con gol finale di Bulgarelli: ora la sua maglia è nel Museo del Calcio

Tra gli azzurri c’era anche Giacomo Bulgarelli, già colonna del Bologna, che scese in campo contro i verdeoro a San Siro per la sua seconda presenza in Nazionale. Sulla maglia aveva stampato il 7 e quel giorno, oltre ad aver fermato Pelè, riuscì anche a lasciare il suo segno sulla partita realizzando il gol del 3-0 finale, dopo i gol di Mazzola e Guarneri. Un frammento di quel trionfo, nella maglia azzurra di Giacomino, da ieri fa parte del Museo del Calcio di Coverciano, collocato in una teca e donato da Luciano Brigoli, collezionista bolognese di cimeli rossoblù.