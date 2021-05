Carlino – Quale futuro per Sansone?

Tre giocatori da un milione di euro in bilico

'Può permettersi una squadra da metà classifica come il Bologna una riserva da 1,6 milioni netti di ingaggio? Per di più in tempi di Covid e di conseguente crisi?'. Scrive così oggi il Resto del Carlino in relazione alla situazione di Nicola Sansone, uno dei pilastri della salvezza 2019.

Ma tra infortuni e lo sbarco di Barrow, il numero dieci ha progressivamente perso minuti e rendimento, anche se a febbraio sembrava essersi risvegliato con due gol e due assist. Poi il ruolo da titolare è stato nuovamente perso sulla scia di qualche acciacco fisico e un rendimento in calando. Il suo contratto va in scadenza nel 2023 e in casa Bologna urge un confronto. Stesso discorso per Medel, un altro milione e mezzo, destinato al Boca Juniors. Anche Federico Santander dovrebbe essere in uscita: il ropero è fermo da ottobre.