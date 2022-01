Carlino – Pyythia, un debutto da raccontare

Mai seguito dal vivo causa Covid: investiti 400mila euro sulla base di video

Primo acquisto rossoblù in epoca Covid, senza la possibilità di vederlo dal vivo ma solo attraverso video online e partite in tv.

Questa è la storia di Niklas Pyythia, centrocampista diciottenne finlandese (il secondo della storia rossoblù dopo Mika Aaltonen), arrivato dall’Honka. Scoperto da DiVaio e Corazza è stato il quindicesimo ragazzo della primavera che Mihajlovic ha fatto esordire in Serie A. Pyythia era già conosciuto in patria, avendo giocato sia nella nazionale under 17 sia in quella under 19, ed esordito nella prima serie finlandese. “Ha avuto coraggio, è una nota lieta di serata”, ha detto di lui Mihajlovic dopo la sconfitta con il Napoli.