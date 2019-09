Carlino – Pronti alla prima senza Sinisa

Finalmente è di nuovo campionato e il Bologna sarà orfano di Mihajlovic. I rossoblu vanno però a Brescia per cercare di sfruttare lo slancio di inizio campionato e cercare altri punti dopo i primi 4 già messi in cassaforte. Un bottino che però lascia l’amaro in bocca perché poteva essere più ricco. Già perché a Verona qualcosa non ha funzionato e ci si è fermati sul pari.

Oggi Sinisa assisterà alla partita solo tramite gli schermi televisivi. Una situazione a cui però lo staff e la formazione rossoblu potrebbero aver già fatto l’abitudine. Anzi i felsinei potrebbero trarre motivazione extra dalle molto poco fortunate circostanze per migliorare ulteriormente la propria classifica.

Davanti ai rossoblu un Brescia che dovrà fare a meno del proprio miglior acquisto: Mario Balotelli. Le Rondinelle non sono però squadra da sottovalutare, vedi la partita di Cagliari. Pensare di tornare a casa dal Rigamonti con almeno un punto è un’idea tutt’altro che impensabile. Il Bologna dovrà però crederci fino in fondo e combattere fino allo stremo, proprio come sta facendo Mihajlovic.