Carlino – Premiata ditta Sansone & Soriano per dare una svolta alla classifica

Sinisa Mihajlovic si affida agli stessi undici vittoriosi contro il Parma, eccezion fatta per Svanberg che, squalificato, lascerà il posto a Dominguez.

Osservati speciali la coppia Nicola Sansone e Roberto Soriano. Il primo ha servito due assist nell’ultima gara, entrambi a Musa Barrow, scrivendo la parola fine su un periodo complicato. Il secondo invece ha sempre pagato: 6 gol e 6 assist finora, per un giocatore sempre più leader di questa squadra. Entrambi li aveva voluti Filippo Inzaghi, cercando di risollevare un Bologna che nel 2019 militava nei bassi fondi della classifica, sfruttando il fatto che entrambi avessero lo stesso procuratore dell’ex tecnico del Venezia. I due arrivarono pure con la benedizione di Sinisa, che era già stato contattato, diventando pedine fondamentali del 4-2-3-1 del tecnico serbo. Entrambi presenti all’andata, Soriano titolare e Sansone subentrato a gara in corso, incroceranno questa sera l’ex tecnico Inzaghi con l’obiettivo di batterlo e dar continuità al successo del Tardini, in una gara che si presenta complicata, viste anche le previsioni meteo, e di conseguenza il possibile campo pesante.

Fonte-Carlino