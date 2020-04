Carlino – Palacio cuore d’oro: donazione anche in Argentina

Testa a Bologna, ma cuore in Argentina. Ecco come vive questa quarantena Rodrigo Palacio, che da una parte non vede l’ora di ricominciare a giocare ma dall’altra monitora la situazione in Sudamerica. Fin qui il suo paese è riuscito a limitare i danni di quest’emergenza sanitaria, ma si teme che il grande urto possa arrivare anche lì nelle prossime settimane.

Ecco quindi che, come riporta il Carlino, “El Trenza” ha pensato bene di donare altri 25 mila euro all’Hospital Municipal di Bahia Blanca, sua città natale: questa donazione servirà alla struttura per potenziare i reparti che combattono il Coronavirus.