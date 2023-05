Carlino – Ottimismo per l’incontro tra Motta e Saputo

'Di fronte a questo tipo di scenario, cresce l’ottimismo sulla riconferma di Thiago in vista del domino panchine, partito con l’annuncio dell’addio di Spalletti a Napoli e che il Bologna ha l’intenzione di anticipare' scrive Marcello Giordano. Motta ha contratto ma chiede chiarezza, cioè che la società comunichi in trasparenza gli obiettivi e gli scenari. In caso di rivoluzione con tante cessioni sarebbe bene, per il tecnico, comunicare come obiettivo la salvezza per dare modo a lui e alla squadra di lavorare in tranquillità. La strategia del 'arriviamo a 40 e poi vediamo' è molto comune all'Atalanta, che pure frequenta le coppe europee con continuità.