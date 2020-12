Carlino – Orsolini sfida il suo passato

Riccardo Orsolini ieri è rientrato in gruppo e si mette a disposizione per la sfida da ex contro l’Atalanta. La squadra che nel gennaio 2018 non credette in lui e lo lasciò partire in direzione Bologna.

Orsolini, dopo il finale di stagione complicato della stagione appena conclusa, ha trovato 2 gol e 2 assist in campionato, 2 reti in Coppa Italia e una in nazionale nelle nove uscite da metà ottobre a fine novembre. Nel momento in cui stava ritrovando brillantezza, si è dovuto fermare per un problema muscolare al bicipite femorale. Ieri, però, è rientrato in gruppo ed è intenzionato a riprovarci e a riprendersi il Bologna, anche se difficilmente partirà titolare dopo i venti giorni di stop. Sarà probabilmente un’ottima arma a gara in corso, considerando anche che Palacio è alla quarta partita in dieci giorni.

Fonte: Carlino