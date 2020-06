Carlino – Orsolini è il CR7 del Bologna

Lunedì parte il rush finale della stagione rossoblu: dodici partite da digerire in poco più di un mese per decidere le sorti del campionato. Si comincia dalla più forte di tutti, la Juventus super campione in carica. La stessa Juventus che praticamente un anno fa, il 19 giugno 2019, lasciò al Bologna Riccardo Orsolini per poco più di 15 milioni di euro.

Oggi Orso-gol è il pezzo pregiato della rosa di Mihajlovic: l’esterno è uno dei fedelissimi del tecnico, che raramente si è privato delle sue capacità. In lui risiedono gran parte delle speranze rossoblu e lunedì sera, si spera lui possa cambiare il proprio trend contro la Juventus (4 sconfitte in altrettante partite). Sinisa si aspetta un cannibale pronto a divorare gli avversari, la versione bolognese di CR7.