Carlino – Orso-Skov Olsen: lotta per una maglia

Squadra che vince non si cambia, ma contro il Benevento potrebbe tornare dal primo minuto Riccardo Orsolini a discapito di Skov Olsen.

Buone notizie per Dijks che, nonostante i cinque punti di sutura sotto un ginocchio, ieri si è allenato con i compagni. Se l’olandese non dovesse comunque farcela, ecco che potrebbero prendere il suo posto uno tra Hickey e Tomiyasu, con De Silvestri che in caso di impiego a sinistra del giapponese tornerebbe titolare a destra. A centrocampo Dominguez-Schouten, complice la squalifica di Svanberg, mentre in attacco Orsolini, Soriano e Sansone alle spalle di Barrow. Domani prima della partita, alle 18.15, la curva rossoblù sarà fuori dai cancelli dello stadio per stare vicini alla squadra.

Fonte-Carlino