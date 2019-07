Carlino – Oggi Tomiyasu in Italia e la risposta di Skov Olsen

Oggi è il giorno di Tomiyasu, il giocatore dopo le ferie post Copa America, ha preparato tutti i documenti e nella giornata di oggi dovrebbe sbarcare in Italia per poi unirsi al gruppo in quel di Castelrotto. Se invece sarà dei rossoblu anche Skov Olsen lo si scoprirà a breve, il giocatore dovrà dare entro oggi una risposta definitiva al Bologna, le sensazioni però non sono molto incoraggianti e i felsinei sarebbero infatti già al lavoro per trovare un nuovo vice-Orsolini per rinforzare la propria rosa, si valuta Kololli che però non convince a pieno. Si cerca anche una riserva di Dijks vista la ormai prossima cessione di Ladislav Krejci.

Nel frattempo il Bologna ha messo un freno alle sirene cinese per Santander: i rossoblu chiedono 25 milioni, considerando il paraguayano fuori mercato, troppi però per il Jiangsu che si sarebbe ritirato dalla trattativa, in uscita invece Calabresi verrà ceduto in prestito per poter continuare il proprio processo di crescita anche lontano da Bologna.