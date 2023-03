Carlino – Oggi si ricomincia in vista dell’Udinese

Come scrive il Resto del Carlino, la prima partita al rientro dalla sosta rappresenta uno scontro diretto per la lotta al settimo e ottavo posto. Oltre alla Juventus, Udinese, Torino, Fiorentina e Sassuolo sono le dirette concorrenti dei rossoblù a questo punto della stagione. Arnautovic e Cambiaso dovranno smaltire gli acciacchi fisici e non saranno a disposizione contro i friulani. Thiago Motta può sorridere, però, perché in questi giorni dovrebbe tornare in gruppo Dominguez e il centrocampista argentino potrebbe anche ritrovare la maglia da titolare già il 2 aprile. Come detto, per il momento gli uomini a disposizione dell'allenatore italo-brasiliano sono 14: tra impegni delle nazionali e Torneo di Viareggio, Motta dovrà fare di necessità virtù e attendere il 28 o il 29 marzo per ritrovare la rosa quasi al completo. A quel punto mancheranno 3-4 giorni alla prima sfida di questa ultima parte di campionato.