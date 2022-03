Carlino – Saputo sbarca in città, mancava da tre mesi

Il ritorno di Joey

Oggi è il giorno dell’arrivo di Joey Saputo a Bologna. Lui stesso ha confermato il suo arrivo, ma non ha dichiarato quando tornerà in Canada. Il patron rossoblù manca in città da tre mesi, dove lo scenario è cambiato notevolmente: da record di punti del girone d’andata (27), ai 6 miseri punti nelle ultime 9.

Saranno decisivi i confronti con squadra, allenatore e area tecnica, perché urge capire se il ciclo sia effettivamente ai titoli di coda. La situazione è delicata e c’è l’Atalanta alle porte. Anche in Canada il suo Montreal non vive un momento facile dopo tre ko consecutivi in Mls, e l’eliminazione in Champions Concaf per mano del Cruz Azul. Può forse consolarsi con i risultati del settore giovanile, con la Primavera in un ottimo stato di forma e con l’Under 18 che ha iniziato nel migliore dei modi il Viareggio Cup. Oltre a tutto ciò dovrebbero esserci anche confronti alla voce stadio, con la Conferenza dei Servizi del restyling del Dall’Ara che dovrebbe concludersi entro fine marzo.