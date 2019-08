Carlino: Non si molla Kouamé mentre si cerca il centrocampista

Torna di moda in casa rossoblu la pista Kouamé. L’attaccante ivoriano del Genoa resta uno degli oggetti del desiderio bolognese, ma Andreazzoli non sembra intenzionato a cedere il giocatore. Il Bologna non ha fretta ma tiene calda la pista e potrebbe accelerare solo nel caso di una cessione di Destro o Santander.

A centrocampo invece i felsinei non mollano Hendrix (24) del PSV e Prcic (25) bosniaco dello Strasburgo. Per adesso però è il caso Pulgar a tenere banco. Il cileno rientrato prima dalle ferie starebbe trattando con la società un eventuale aumento della clausola rescissoria, che non ne escluderebbe lo stesso la cessione prima della chiusura del calciomercato.