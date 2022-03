Carlino – I nomi per il dopo-Mihajlovic

I possiibili sostituti di Mihajlovic

L'allenatore è reduce dalle due esperienze di alta classifica con Milan e Napoli, quest'estate è stato allenatore della Fiorentina per venti giorni e poi ha sfiorato la panchina del Tottenham. Potrebbe essere ingolosito da un progetto tecnico ambizioso. Altro nome caldo per la panchina rossoblù è quello di Andrea Pirlo, che dopo la scottatura con la Juventus vuole rimettersi in gioco. Anche Thiago Motta è sul taccuino del Bologna, che però è legato allo Spezia con altri due anni di contratto, ed è anche seguito dal Psg per il dopo-Pochettino. Libero da impegni, invece, è Daniele De Rossi che ha amicizie a Casteldebole e scalpita per la sua prima panchina. De Zerbi, invece, aveva già detto di no al Bologna senza peli sulla lingua, ma non è detto che non possa ripensarci con un progetto tecnico adeguato. Per ora nulla di concreto.