Carlino – Niente tutto esaurito in Curva Bulgarelli

Chiusa la prevendita in Andrea Costa per gli ex abbonati

Come riporta il Resto del Carlino, dopo la polemica sui rincari il settore non è andato esaurito come quello dei Distinti lato Curva. La prelazione continuerà da lunedì per gli ex abbonati di ogni settore e martedì si aggiungeranno quelli in possesso della Fidelity Card (fino a 4 biglietti per ogni settore). Mercoledì vendita libera a tutti.