Carlino – Nasce la Bologna Stadio spa che si occuperà del restyling del Dall’Ara

Nella giornata di ieri il Bologna ha completato le pratiche per la costituzione della società che si occuperà del restyling del Dall’Ara: si chiama Bologna Stadio Spa. L’oggetto sociale della spa è la gestione e la riqualificazione dello stadio rossoblu. Il CdA è composto da Saputo come presidente, con Fenucci vicepresidente esecutivo e Joey Marsili come consigliere.

Ora l’appena nata società dovrà presentarsi a Palazzo d’Accursio per presentare il progetto che dovrà passare al vaglio dal consiglio comunale. Saputo è atteso a Bologna nel weekend e a inizio della prossima settimana consegnerà personalmente la lettera di intenti a Virginio Merola. Le società rimaste in corsa come partner sono due: la Salini Impreglio e una seconda su cui è tenuto il massimo riserbo.

I costi della riqualificazione dello stadio si aggireranno intorno ai 90 milioni, di cui 60 coperti da Saputo e i restanti 30 dal comune. Resta da decidere anche quale sarà lo stadio che ospiterà le partite interne dei rossoblu durante i lavori di ricostruzione del Dall’Ara. Le prime ipotesi sono Ferrara e Modena, ma negli ultimi giorni si starebbe valutando anche il Benelli di Ravenna, con lo stadio ravennate che però necessiterebbe di lavori di ampliamento per poter ospitare le partite di A.