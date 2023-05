Carlino – Motta, fai come Ulivieri: via al “torneo dei bar”

In sostanza: intensificare e focalizzarsi. È questo il senso del messaggio. Per non vanificare una stagione, per non perdere il treno d'Europa in un'occasione irripetibile. A partire dal tifo dal divano nei confronti dell'Inter nella finale di Coppa Italia fino alla giustizia sportiva nei confronti della Juventus. Solo così il Bologna potrebbe sperare in un ottavo posto salvifico: altrimenti sarà "solo" record personale per la gestione Saputo. Vincere a Empoli, e poi a Sassuolo. Le trasferte sono più semplici, paradossalmente, perché il Dall'Ara vedrà quasi solo big match fra Napoli e Roma. Palla a Motta.