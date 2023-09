Carlino – Motta deve risolvere il rebus del gol

Solo tre gol in quattro giornate per un attacco completamente rinnovato per il tecnico rossoblù

I soli tre gol segnati nelle prime quattro giornate di campionato sembrerebbero infatti essere un campanello d'allarme, ma secondo il Carlino non ci sarebbe da fare allarmismi di fronte ad un centrocampo rinnovato dopo le partenze di palleggiatori come Schouten e Dominguez e ad un attacco completato a seguito della campagna acquisti dell'estate. Inoltre, se è vero che Zirkzee deve bilanciare il suo estro con la cattiveria sotto porta per non far rimpiangere l'addio di Arnautovic e che Ndoye deve migliorare il suo feeling con la porta, è altrettanto vero che Orsolini, Ferguson e Posch, ovvero i primi tre marcatori rossoblù della passata stagione (rispettivamente con 11, 7 e 6 gol) sono in evidente ritardo di condizione e servirà del tempo per rivederli al meglio fisicamente. Per Motta vi sono anche da considerare le risorse rappresentate dalla duttilità di Saelemaekers (capace di ricoprire più ruoli) e dall'estro di Karlsson (il migliore dei suoi contro il Verona). Servirà dunque del tempo affinché questo reparto d'attacco completamente rinnovato trovi una nuova alchimia con i suoi interpreti al loro meglio sul piano fisico.