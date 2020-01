Minotti: “La filosofia del Bologna è appropriata. Barrow? Non è la punta adatta”

“L’idea del Bologna di puntare su giocatori giovani e di talento mi sembra appropriata per una società che vuole risalire la china senza spendere tutto il patrimonio del suo presidente. A maggior ragione quando tutto passa per un allenatore come Mihajlovic, che imprime a chiunque la sua volontà e la sua filosofia di gioco offensivo. Inserire troppi giovani tutti in una volta però può non essere semplice: potrebbero non arrivare pronti. Gente come Skov Olsen, Denswil e Schouten hanno bisogno di punti di riferimento: io avrei aggiunto un po’ di esperienza in più. Se seguono l’allenatore, con umiltà e lavoro possono comunque crescere molto: si guardi l’Atalanta. Traguardi? Penso che il Bologna possa giocarsi la colonna di sinistra: Parma e Cagliari hanno però già fatto tanti punti con gruppi più esperti, quindi credo che i rossoblu arriveranno tra il 10^ e il 14^ posto”.

