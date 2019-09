Carlino – Mille tifosi del Bologna a Brescia: c’è il biglietto, non ancora il posto

Dopo la sosta per le nazionali, la 3^ giornata di Serie A si avvicina. Il Bologna sarà di scena a Brescia, in una partita molto delicata e sentita anche fra tifoserie. Come riporta il “Carlino”, però, in queste ultime ore è scoppiato un allarme. I botteghini emiliani contano infatti quasi mille tifosi rossoblu che hanno comprato il biglietto per la trasferta, e i numeri sono in crescita. Tuttavia, nonostante Cellino abbia assicurato da tempo che i lavori al Rigamonti sarebbero terminati per la partita contro il Bologna, non vi è ancora la certezza assoluta. O almeno non per quel che riguarda tutti i settori dello stadio. Ciò significa che i sostenitori dei felsinei non conoscono ancora il loro posto nell’impianto.

Non ci sono ufficialità – solo ottimismo – sulle condizioni della Curva Sud dello stadio Rigamonti. In questi giorni i lavori sono andati avanti senza sosta e le previsioni dicono che tutto sarà pronto per domenica pomeriggio, ma al momento i tifosi del Bologna non sono ancora certi della loro sistemazione. A questa incognita si aggiunge anche la questione ordine pubblico, essendo le due tifoserie tutt’altro che amiche. Ieri è stato fatto il sopralluogo da parte della commissione che ha il compito di dare l’autorizzazione all’utilizzo della struttura, e l’esito sembra esser stato positivo. Insomma, i tifosi del Bologna sono pronti a riempire una Curva Sud – di circa 1500 posti – che però non è ancora effettivamente in piedi.