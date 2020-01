Mihajlovic tira un sospiro di sollievo: Denswil c’è

Il Bologna resta in emergenza difesa, ma Mihajlovic può tirare un piccolo sospiro di sollievo in vista della gara casalinga di domani pomeriggio contro il Brescia. Sembra infatti che Stefano Denswil abbia recuperato dall’infortunio che lo aveva tenuto fuori nella sfida contro la Spal. Il difensore olandese si è infatti allenato con il gruppo ieri, dimostrando così di esser tornato in condizione. Felice di averlo visto in diretta streaming allenarsi con i compagni, il tecnico serbo dovrebbe quindi schierarlo titolare nella difesa a 4.

Con Denswil a disposizione, a lui verrà affidato il ruolo del terzino sinistro; di conseguenza, Mbaye verrà dirottato a destra, con Bani – rientrante dalla squalifica – e Danilo al centro. A Bologna c’è fiducia per il recupero del ragazzo, ma se alla fine il mister decidesse di non rischiarlo, ecco allora che avrebbe un’altra chance Nehuen Paz: l’argentino giocherebbe al centro con Danilo, Bani adattato a destra e Mbaye a sinistra.