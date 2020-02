Mihajlovic sorride: torna a disposizione Soriano

Il Bologna sta finalmente ritrovano alcune pedine che erano tanto mancate nelle scorse settimane. Alcune, inutile nasconderlo, più pesanti di altre. Tra queste c’è di certo il recupero di Roberto Soriano, che aveva accusato una dura botta alla coscia durante la partita dell’Olimpico contro la Roma. Il centrocampista non ha così potuto partecipare alle due gare casalinghe contro Genoa e Udinese, e si è vista la differenza. Non sarà il giocatore con le migliori qualità tecniche, ma forse è davvero l’unico insostituibile in questa rosa: le sue caratteristiche sono uniche.

Il lavoro di Soriano tra le linee è estremamente prezioso. Aiuta i compagni sia in fase difensiva che offensiva, mette in campo sia corsa che grande fisicità, a cui aggiunge gol (3) e assist (5). Il numero 21 ha svolto ieri l’intero allenamento con i compagni, e sarà quindi convocato da Mihajlovic per la trasferta di domani contro la Lazio. Dall’Olimpico all’Olimpico dunque. Soriano torna a disposizione, ma solo nelle prossime ore capiremo se il giocatore potrà esser buttato fin da subito nella mischia o se il mister deciderà di farlo partire dalla panchina: i biancocelesti vanno forte, e serve gente in campo che sia al 100%. In ogni caso, Soriano è tornato, e con lui il Bologna può continuare a sognare l’Europa.

Fonte: “Carlino”