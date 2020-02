Mihajlovic sorride: Orsolini e Barrow sono a disposizione

Finalmente, dopo tutti gli infortuni che il Bologna ha dovuto affrontare, ecco qualche buona notizia. L’emergenza in attacco rimane, ma la situazione che Mihajlovic si appresta ad affrontare sabato pomeriggio al Dall’Ara contro il Genoa sarà decisamente diversa da quella che ci si aspettava ad inizio settimana. Oltre a Riccardo Orsolini, infatti, sembra aver recuperato dall’infortunio anche Musa Barrow. Nella giornata di ieri, il numero 7 rossoblu – tolti i 7 punti di sutura alla coscia – ha regolarmente svolto l’allenamento con i compagni; il numero 99, invece, avverte meno dolore dopo la dura contusione rimediata anch’essa venerdì sera a Roma.

Il tecnico serbo dovrebbe dunque averli entrambi a disposizione per il match contro il Grifone, nella speranza che i due giovani talenti facciano sognare una città intera proprio come avvenne all’Olimpico. Orsolini e Barrow sono in fiducia, lo dicono i numeri: nelle ultime 3 partite, in due hanno segnato ben 5 gol (3 Musa, 2 Orso). Entrambi ex Atalanta, ricopriranno – salvo imprevisti – le due fasce nell’offensivo 4-2-3-1 del Bologna. Va dunque verso la panchina l’alternativa Skov Olsen.

Fonte: “Carlino”