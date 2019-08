Carlino – Mihajlovic onnipresente

Mihajlovic non è presente sul campo, ma solo fisicamente. Il controllo infatti, anche dalla sua camera all’ospedale Sant’Orsola, ce l’ha ovviamente lui. Il tecnico segue tutto, dagli allenamenti alle partite, quasi in tempo reale. La tecnologia gli permette di monitorare qualsiasi movimento dei suoi ragazzi, e si studiarne quindi la preparazione. Nulla lasciato al caso dunque. La sua assenza si fa sentire, ma Mihajlovic osserva tutto.

Fondamentali ovviamente sono i suoi collaboratori. Dal tattico De Leo al suo vice Tanjga, passando per tutto il resto dello staff tecnico. Ognuno di loro ha compiti specifici sul campo, dal preparato atletico all’addetto alla fase difensiva, dal video analista a chi studia la condizione fisica dei ragazzi. Tutte le informazioni e le novità vengono riferite a Mihajlovic all’ora di cena, che incontra puntualmente i suoi uomini più fidati per gli aggiornamenti del caso. Il Bologna quindi non è solo, tutt’altro. Il suo allenatore è onnipresente.

